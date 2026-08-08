Lluvias seguirán limitadas en Durango este sábado y domingo; solo la sierra tendría precipitaciones

Las condiciones para la formación de lluvias continuarán siendo limitadas este domingo en la mayor parte de Durango, por lo que únicamente la zona serrana mantiene probabilidad de precipitaciones moderadas, mientras que en el resto del estado, de presentarse, serían lluvias ligeras.

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la actividad atmosférica seguirá siendo escasa, por lo que las posibilidades de lluvia permanecen bajas en casi toda la entidad.

Para este sábado por la tarde las posibilidades de que llueva en la ciudad de Durango son muy escasas y permanecerá el cielo mayormente soleado con poca nubosidad.

Para el domingo, el reporte indica que en la Sierra podrían registrarse lluvias de intensidad moderada, mientras que en el resto del estado las precipitaciones, en caso de presentarse, serían de hasta cinco milímetros.

Durante las últimas 24 horas únicamente se reportó lluvia en el municipio de Nuevo Ideal, donde se acumularon 4.4 milímetros, considerada una precipitación ligera.

Para la ciudad de Durango también se mantienen bajas las probabilidades de lluvia. En caso de registrarse alguna precipitación, esta ocurriría después de las 20:00 horas.

En la capital del estado se espera una temperatura mínima cercana a los 14 grados centígrados durante la mañana, una máxima de 30 grados por la tarde y alrededor de 16 grados durante la noche. Además, se pronostican vientos de hasta 25 kilómetros por hora y cielo mayormente despejado con algunos intervalos de nubosidad.

En cuanto a las temperaturas máximas registradas durante las últimas horas, Topia encabezó la lista con 39 grados centígrados, seguido de Ocampo con 37; Cuencamé con 36; Tamazula con 35; Lerdo y Santiago Papasquiaro con 34; Indé con 33; Súchil con 32; la ciudad de Durango con 31, y Nuevo Ideal con 30 grados.

Las temperaturas mínimas más bajas del sábado se registraron en La Rosilla, municipio de Guanaceví, con cinco grados centígrados; San Bernardo reportó siete; Hidalgo, 11; Súchil, 12; Poanas, Nuevo Ideal y Vicente Guerrero, 14; mientras que Canatlán y la ciudad de Durango amanecieron con 15 grados.

Por el contrario, las temperaturas mínimas más elevadas se presentaron en Tamazula con 26 grados, Topia y Cuencamé con 22, Lerdo con 21 e Indé con 19 grados centígrados.