Lluvias torrenciales y fuertes tormentas se esperan en México este lunes, ¿en qué estados?

Con el inicio de octubre, las lluvias se han intensificado en algunas zonas de México debido al paso de varios sistemas meteorológicos que interactúan por territorio nacional. Para este lunes 5 de octubre, el pronóstico prevé lluvias puntuales torrenciales en algunos estados, ¿en cuáles?

Desde hace ya algunos meses, gran parte de México se ha visto afectada por precipitaciones de diversa intensidad, que incluso han dejado daños e incrementos del nivel de agua el algunos ríos y arroyos.

Aunque la temporada de ciclones tropicales está a unas semanas de terminar, comienzan a registrarse los primeros frentes fríos, que combinados con otros sistemas como canales de baja presión y circulaciones ciclónicas, dan paso a lluvias desde leves hasta intensas.

¿Qué dice el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica en su reporte de este lunes 5 de octubre que el frente frío 1 se extiende frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, y en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en el centro del país, así como con un canal de baja presión y dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, causarán lluvias puntuales torrenciales en algunas zonas del país.

Estas precipitaciones, que serán las más fuerte del día, estarían acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que autoridades meteorológicas piden extremar precauciones.

¿Dónde serán las lluvias más fuertes de este lunes?

De acuerdo con el más reciente reporte del SMN, este lunes 5 de octubre las precipitaciones más fuertes serán de un pronóstico de lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en zonas de los estados de:

Tabasco

Chiapas

Además, se mantiene pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tamaulipas

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Las precipitaciones se presentarán en gran parte del país, pues también se tiene un pronóstico de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en los estados de Nuevo León y Campeche; mientras que se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico de fuertes lluvias en varios estados se mantendrá durante el resto de la semana, por lo que el SMN sugiere a mantenerse al tanto de las actualizaciones sobre las condiciones que se registran en el país.