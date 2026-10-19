Lluvias torrenciales y heladas por frente frío 2: Protección Civil emite alerta en estos estados

Las condiciones meteorológicas asociadas al frente frío 2 mantienen en alerta a varias entidades del país, debido al pronóstico de lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento, descenso en temperaturas y posibles inundaciones, por lo que autoridades de Protección Civil pidieron a la población extremar precauciones y atender indicaciones de seguridad.

A pesar de que el frente frío 2 ya lleva varios días atravesando México, actualmente los efectos del sistema frontal se concentran principalmente en el sur y sureste del país, donde las precipitaciones podrían ocasionar el incremento de los niveles de río y arroyos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en áreas montañosas.

Ante este panorama, se exhortó a los habitantes de las regiones afectadas a mantenerse informados sobre las condiciones del clima y ubicar los refugios temporales disponibles en caso de una emergencia.

¿En qué estados se esperan lluvias torrenciales por el frente frío 2?

El pronóstico meteorológico contempla las precipitaciones más intensas en el sur de Veracruz, al oeste de Tabasco, al noroeste de Chiapas y al noreste de Oaxaca, regiones donde las lluvias torrenciales podrían generar complicaciones.

En tanto, para Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén lluvias muy fuertes y fuertes, por lo que las autoridades también recomendaron tomar precauciones ante posibles encharcamientos, afectaciones en caminos y aumentos repentinos en los niveles de los cuerpos de agua.

El frente frío 2 permanece estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, condición que favorece la persistencia de las precipitaciones en distintas zonas de la región.

A esto se suma la presencia de una masa de aire polar asociada al sistema, que favorecerá un descenso de las temperaturas y condiciones de viento que podrían representar un riesgo también, sobre todo para quienes realizan actividades al aire libre.

Las autoridades mantienen el llamado a no confiarse ante periodos de aparente calma, ya que las condiciones pueden cambiar y las corrientes de agua aumentar rápidamente.

Frente frío también provocará fuertes vientos y oleaje elevado

Además de las lluvias, el sistema frontal favorecerá un evento de “Norte”, con rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, así como en el Istmo y el golfo de Tehuantepec.

Para Tabasco se pronostican rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que en las costas del golfo de México y del golfo de Tehuantepec se espera oleaje de entre 2 y 4 metros de altura.

Por este motivo, se recomienda evitar ingresar al mar y mantenerse alejados de áreas donde las olas puedan alcanzar paseos costeros, muelles o espacios utilizados para actividades recreativas.

El descenso de temperatura asociado a la masa de aire polar también obligará a tomar precauciones, principalmente entre las personas vulnerables a los cambios bruscos del clima. En las zonas donde se registren temperaturas bajas, será importante utilizar ropa adecuada y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.