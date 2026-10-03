Lluvias transforman la sierra duranguense en escenarios naturales dignos de fotografía

Las lluvias registradas en la zona serrana de Durango no solo han dejado abundante humedad en los bosques y reducido el riesgo de incendios forestales al inicio del próximo año, sino que también han transformado sus paisajes en escenarios naturales dignos de un concurso de fotografía.

En redes sociales han comenzado a circular numerosos videos y fotografías de las precipitaciones en la sierra duranguense, principalmente de localidades de los municipios de Otáez, Topia y Pueblo Nuevo, donde las lluvias han dejado imágenes de gran atractivo natural.

El Chorrro, ejido Pueblo Nuevo

Muchas de estas zonas se encuentran en lo profundo de la sierra y son conocidas únicamente por sus habitantes, mientras que otras están más a la vista de quienes transitan por la autopista Durango-Mazatlán, donde el agua desciende por las laderas de los cerros y forma espectaculares paisajes.

Los Cardos. en Otáez

También destacan los caminos que comunican a numerosas personas con sus pueblos y rancherías, rutas habituales para sus habitantes, pero poco conocidas por el resto de los duranguenses, quienes en ocasiones solo pueden apreciar estos escenarios a través de fotografías y videos.

Autopista Durango-Mazatlán

Si bien las abundantes precipitaciones pueden ocasionar problemas en viviendas, poblados, rancherías, carreteras y caminos, también forman parte de los ciclos naturales de una región donde el agua y las lluvias han estado presentes mucho antes de la existencia humana.

Ejido Pueblo Nuevo

Por ello, más allá de admirar la belleza de estos paisajes, es importante respetar la fuerza de la naturaleza y tomar las precauciones necesarias.

El Salto, Pueblo Nuevo

No se trata de intentar vencer las corrientes ni de medir fuerzas con el agua, sino de esperar a que las condiciones permitan transitar de manera segura y evitar riesgos innecesarios.

Mexiquillo, Pueblo Nuevo

La sierra duranguense ofrece postales extraordinarias después de las lluvias, pero también recuerda que disfrutar de su belleza implica reconocer y respetar sus condiciones naturales.