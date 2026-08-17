LMB: así quedaron definidos los electrizantes cruces de semifinales en la vibrante Zona Sur

La Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol definió sus cruces para las Series de Zona tras culminar la ronda del Primer Playoff este fin de semana. Concluidos los duelos decisivos, quedaron confirmadas las cuatro escuadras que mantendrán la lucha por el título divisorio. Diablos Rojos del México, Olmecas de Tabasco, Pericos de Puebla y Guerreros de Oaxaca disputarán las semifinales del sector sureño.

Cuatro organizaciones buscan el sueño

Los Diablos Rojos del México requirieron del máximo de siete encuentros para superar a los Guerreros de Oaxaca. Tras blanquear 11-0 el sábado, la marabunta roja aseguró la llave el domingo 16 de agosto al imponerse 12-8 en el Estadio Alfredo Harp Helú. Sin embargo, la novena oaxaqueña avanzó a las semifinales de zona bajo la figura del mejor perdedor al cosechar tres triunfos en la serie.

Por su parte, los Olmecas de Tabasco resolvieron su compromiso 4-2 frente a los Bravos de León. La tropa choca finiquitó la confrontación el domingo en el Estadio Centenario 27 de Febrero tras registrar una ajustada victoria de 4-3 en el sexto choque. El cuadro tabasqueño supo contener la ofensiva visitante en los episodios finales para amarrar su boleto ante su afición.

En tanto, los Pericos de Puebla aseguraron su clasificación de manera anticipada al dominar 4-1 la confrontación ante los Piratas de Campeche. La novena emplazada selló su pase desde el sábado 15 de agosto con un triunfo de 10-4 en el Estadio Hermanos Serdán. El bateo oportuno y una sólida labor monticular le permitieron a la escuadra verde ser el primer clasificado del sector.

¿Cuándo se jugarán los juegos en el Stand Sur?

Con estos resultados definidos, la directiva del circuito confirmó las dos llaves correspondientes a las semifinales sureñas. La primera serie enfrentará a Pericos de Puebla contra Diablos Rojos del México arrancando el miércoles 19 de agosto en la Ciudad de México. La segunda confrontación medirá a Guerreros de Oaxaca frente a Olmecas de Tabasco en territorio tabasqueño, abriendo también hostilidades a media semana.

Las Series de Zona se jugarán a ganar cuatro de siete compromisos posibles a partir de este miércoles. Las cuatro novenas contendientes buscarán mantener la consistencia monticular y el bateo a la hora cero para avanzar a la Serie de Campeonato sureña. La postemporada de la LMB 2026 entra en su etapa más exigente, garantizando un béisbol de alto nivel en la búsqueda de la Serie del Rey.