LMB: Benjamín Gil se despide de Charros de Jalisco; apunta a ser el nuevo mánager de Diablos Rojos

Benjamín Gil cerró oficialmente su ciclo como mánager de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Beisbol. La organización tapatía confirmó que, de común acuerdo, el tijuanense no volverá para la temporada 2027, una decisión que llega en medio de versiones cada vez más sólidas que lo colocan como próximo dirigente de los Diablos Rojos del México.

La salida ocurre apenas unos días después de que los Diablos anunciaran la reorganización de su cuerpo deportivo. Lorenzo Bundy dejó el cargo de mánager para asumir funciones como asesor de la organización, abriendo una vacante estratégica en el equipo más ganador de la Liga Mexicana. Diversos reportes señalan que Gil sería presentado en los próximos días como su sucesor.

Números y estadísticas al mando de Charros

Durante su etapa con Charros en la LMB, Gil dirigió las campañas 2024, 2025 y 2026. Logró clasificar al club a playoffs en dos ocasiones y firmó un récord global de 130 victorias y 147 derrotas. Su mejor temporada llegó en 2025, cuando condujo a la novena jalisciense al campeonato de la Zona Norte y a la Serie del Rey.

Aquella carrera terminó precisamente frente a los Diablos Rojos, que barrieron a Charros en la Serie del Rey y se coronaron campeones. En 2026, la novena jalisciense volvió a la postemporada, pero fue eliminada por Toros de Tijuana en la Serie de Zona, quedándose lejos de repetir la hazaña del año anterior.

El suspenso se mantiene en el aire

El movimiento tiene además un trasfondo particular. De acuerdo con reportes surgidos en Guadalajara, los rumores sobre negociaciones entre Gil y Diablos generaron incomodidad dentro de la directiva jalisciense. Poco después, Charros informó que el estratega no continuaría en el proyecto veraniego, aunque seguirá al frente del club en la Liga Mexicana del Pacífico.

Para los Diablos, la eventual contratación de Gil representa una apuesta de alto calibre tras no cumplir su meta de campeonato en 2026. El actual mánager de la selección mexicana llegaría con seis títulos de la LMP, una Serie del Caribe y el prestigio de haber llevado a México al histórico tercer lugar del Clásico Mundial de 2023, credenciales que lo convierten en uno de los dirigentes más cotizados del beisbol nacional.