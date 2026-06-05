LMB: Braden Webb es multado por conducta antideportiva tras hacer seña a Webster Rivas

La Liga Mexicana de Beisbol informó este viernes la sanción impuesta al lanzador de los Dorados de Chihuahua, Braden Webb, luego de la conducta antideportiva que protagonizó al finalizar el tercer juego de la serie frente a Caliente de Durango , disputado el pasado 4 de junio en el Estadio Francisco Villa.

El gesto que provocó la sanción

El incidente ocurrió una vez concluido el encuentro entre Dorados y Caliente. Durante los momentos posteriores al último out, Webb realizó una seña obscena dirigida hacia el receptor de Durango, Webster Rivas, acción que rápidamente fue captada por las cámaras y comenzó a circular entre aficionados y seguidores de ambos equipos.

La conducta del pelotero no pasó desapercibida para la oficina de la Liga Mexicana de Beisbol, que determinó aplicar las sanciones correspondientes con base en el reglamento vigente.

¿Cuál fue el castigo?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la LMB, el pitcher fue suspendido por dos encuentros y además recibió una multa tras analizarse la evidencia captada durante la transmisión televisiva del partido.

La Liga señaló que la suspensión entró en vigor a partir de este viernes 5 de junio, por lo que el lanzador de los Dorados deberá cumplir dos juegos fuera de actividad oficial. Además de la sanción deportiva, el castigo busca reforzar el mensaje de la liga sobre la importancia de mantener el respeto dentro y fuera del terreno de juego.

Un personaje conocido en Durango

El caso generó todavía más reacciones entre la afición duranguense debido a que Braden Webb no es un jugador ajeno a la organización de Caliente.

Durante la temporada 2025, el lanzador formó parte de la novena duranguense, por lo que muchos aficionados recordaron su paso por el equipo y manifestaron sorpresa por el incidente ocurrido al término de la serie.

Continúa la rivalidad entre Dorados y Caliente

La serie entre Dorados de Chihuahua y Caliente de Durango dejó emociones dentro del diamante, pero también un episodio que terminó llegando hasta las oficinas de la liga.

Ahora, mientras los equipos continúan su actividad dentro de la temporada 2026, Braden Webb deberá cumplir la sanción impuesta por la LMB, cerrando así un capítulo que generó polémica tanto entre los aficionados de Chihuahua como entre los seguidores de Caliente de Durango.