LMB: Caliente de Durango cierra fuerte y asegura la serie ante Tecos de los Dos Laredos

El juego comenzó con intensidad desde la primera entrada, cuando Jesse Castillo conectó cuadrangular solitario para adelantar a Caliente . Más adelante, en el segundo inning, Francisco Arcia volvió a castigar el pitcheo local con otro jonrón, colocando el 2-0 que parecía marcar el ritmo del encuentro.

Durango responde con carácter

La reacción local llegó en la tercera entrada, donde la paciencia en el plato y un error defensivo permitieron a Durango romper el cero. Con tráfico en las bases, una jugada de selección trajo la primera carrera y cambió la dinámica del juego.

A partir de ese momento, Durango comenzó a asentarse mejor en el terreno, compitiendo cada turno y presionando a la defensiva rival, aunque todavía sin completar la remontada.

El batazo que definió el juego

El momento clave apareció en la sexta entrada. Alejandro Mejía conectó un cuadrangular por el jardín derecho, llevándose por delante a Elier Hernández y dándole la vuelta al marcador 3-2.

Ese swing terminó siendo definitivo, no solo por el cambio en la pizarra, sino por el impulso anímico que generó en la novena local, que desde ahí se enfocó en proteger la ventaja.

Cierre de tensión y sangre fría

La novena entrada fue de máxima presión. Caliente logró colocar corredores en base y amenazó seriamente con empatar el encuentro. Incluso con hombres en posición de anotar, el juego se mantuvo en el filo de la navaja.

Sin embargo, el pitcheo de Durango respondió con temple. Tras avanzar a los corredores con un toque de sacrificio, la defensiva logró sacar los outs clave, y finalmente un rodado al cuadro selló el triunfo en un cierre dramático.

Posibilidad de barrida

Con este resultado, Durango no solo se llevó el juego, sino que aseguró la serie tras haber ganado también el primero y el segundo, mostrando consistencia y capacidad de reacción ante la adversidad.

El equipo local supo sobreponerse a un inicio complicado y terminó imponiendo condiciones en momentos clave, confirmando su buen momento en casa.

Ahora, la actividad continuará este domingo 31 de mayo con el tercer juego de la serie, nuevamente en el Estadio Francisco Villa a las 19:00 horas, donde Durango buscará completar la barrida, mientras que Caliente intentará evitarlo y rescatar el último compromiso.