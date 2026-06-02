LMB: Caliente de Durango presenta a expithcer abridor de grandes ligas, ¿de quién se trata?

El conjunto de Caliente de Durango ha sacudido el mercado al anunciar la incorporación del lanzador estadounidense con experiencia en MLB, y que llega para reforzar la rotación abridora en la recta clave de la temporada en la Liga Mexicana de Beisbol.

El brazo derecho con credenciales importantes, destacando su paso de siete temporadas en el mejor beisbol del mundo y un logro que pocos pitchers pueden presumir, haber lanzado un juego sin hit ni carrera en 2021, cuando vestía la franela de los Detroit Tigers.

¿De quién se trata?

Spencer Turnbull, nacido en Alabama en 1992 y que cuenta con un recorrido sólido en el beisbol profesional. Durante su etapa en MLB, defendió los colores de organizaciones como Detroit, Filadelfia, Chicago Cubs, Kansas City y Toronto, acumulando experiencia tanto como abridor como relevista.

En números, el derecho participó en más de 80 encuentros, la mayoría como pitcher abridor, registrando una efectividad de 4.31 en más de 360 entradas lanzadas. Además, su relación de ponches por base por bolas refleja control y capacidad para dominar a los bateadores rivales.

Su WAR de 5.3 lo posiciona como un lanzador que, en su mejor versión, puede marcar diferencia dentro de cualquier rotación, algo que ahora buscará trasladar al beisbol mexicano.

El día que hizo historia

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Turnbull llegó el 19 de mayo de 2021, cuando logró un juego sin hit ni carrera ante los Seattle Mariners. Aquella noche, el lanzador silenció completamente a la ofensiva rival, firmando una actuación que lo colocó en un selecto grupo de pitchers en la historia reciente de MLB.

Ese logro cobra aún más relevancia si se considera que años antes había atravesado dificultades , incluyendo una temporada en la que lideró la liga en derrotas. Su capacidad para reinventarse habla de su carácter competitivo.

Refuerzo inmediato para Durango

La llegada de Spencer Turnbull representa una apuesta clara de Caliente de Durango por fortalecer su cuerpo de lanzadores. Bajo el mando del mánager Óscar Robles, el derecho se integrará de inmediato al equipo con la expectativa de convertirse en pieza clave.

Su experiencia, combinada con su historial de alto nivel, podría marcar diferencia en una liga competitiva como la LMB. Ahora, la incógnita será qué tan rápido logra adaptarse y si puede recuperar su mejor versión en territorio mexicano .

Con este movimiento, Durango suma talento probado y eleva sus aspiraciones en la temporada, apostando por un pitcher que ya demostró que puede dominar en el escenario más exigente del beisbol mundial.