LMB: Caliente de Durango se lleva el primero de la serie ante Tecos de los Dos Laredos

Caliente de Durango no dejó dudas en el arranque de la serie y firmó una contundente victoria de 12-5 sobre los Tecos de los Dos Laredos, en un juego donde la ofensiva local explotó desde los primeros innings.

El conjunto duranguense tomó el control desde temprano y nunca soltó la ventaja, construyendo un rally que terminó por marcar el rumbo del encuentro ante una novena visitante que no logró reaccionar a tiempo.

Explosión temprana marca el rumbo

Durango armó un ataque clave en la segunda entrada que cambió el partido por completo. Con casa llena, Elier Hernández conectó un cuadrangular que limpió las bases y encendió el estadio, colocando una ventaja amplia que puso contra la lona a los Tecos.

A partir de ahí, Caliente manejó el juego con inteligencia, sumando carreras en momentos oportunos y aprovechando errores y descontrol del pitcheo rival.

Sexta entrada letal

Cuando parecía que el juego se estabilizaba, Durango volvió a golpear con fuerza en la sexta baja. Un rally encabezado por extrabases y sencillos oportunos amplió la ventaja hasta convertir el juego en una auténtica paliza.

El ataque fue constante, batazos de Elier Hernández, Alejandro Mejía y compañía terminaron por romper cualquier intento de reacción visitante .

Reacción tardía de Tecos

Los Tecos intentaron recortar distancia en la parte final del juego, sumando carreras en la octava y novena entrada, pero la diferencia ya era demasiado amplia.

A pesar de algunos destellos ofensivos, la novena de los Dos Laredos nunca logró meterse de lleno en la pelea tras el daño recibido en los primeros episodios.

¿Revancha o inicio de barrida?

Este sábado 30 de mayo, ambos equipos se volverán a ver las caras para enfrentarse en el segundo de la serie en el Estadio Francisco Villa, o mejor conocido como "El Volcán" en punto de las 19:05.

Con este resultado, Caliente de Durango sube de puesto y se coloca en la sexta posición de la Zona Norte con un récord de 18-18, rebasando justamente a Laredo, quien ahora es séptimo lugar con 18-19.