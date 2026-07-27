LMB: ¿Cómo marcha el standing de la Zona Norte tras el cierre de las series de fin de semana?

La conclusión de las series del fin de semana reajustó la tabla de posiciones en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Toros de Tijuana se afianzaron en el primer lugar general del sector con un balance de 55 victorias y 27 derrotas, sosteniendo un porcentaje de victorias de .671. La novena fronteriza consolida su hegemonía en el standing norteño conforme la temporada regular entra en su etapa decisiva.

La pelea por los playoffs se pone 'Caliente'

En el segundo peldaño se ubica Caliente de Durango con un registro de 46 triunfos por 37 descalabros (.554), situándose a nueve juegos y medio del liderato. Por su parte, los Sultanes de Monterrey ocupan la tercera posición tras caer barridos en su último compromiso, dejando su marca en 44 ganados y 40 perdidos (.524), a doce encuentros de distancia.

La disputa en la zona media mostró movimientos significativos. Los Charros de Jalisco escalaron al cuarto sitio con marca de 43 victorias y 40 derrotas (.518) luego de ganar la serie a los Acereros de Monclova, quienes bajaron al quinto puesto con 42-42 (.500). En la sexta casilla se ubican los Rieleros de Aguascalientes con foja de 39-41 (.488).

Los Algodoneros de Unión Laguna mejoraron su situación en la clasificación al colocarse en el séptimo lugar con récord de 40-44 (.476). La limpia obtenida frente a Monterrey significó un resultado clave para la escuadra guinda en sus pretensiones de acceder a la postemporada, reduciendo la brecha respecto a los equipos contendientes.

Buscan salir del abismo y guardar el honor

En la parte baja de la tabla, Dorados de Chihuahua y Saraperos de Saltillo registran números idénticos de 34 victorias y 50 derrotas (.405), ubicándose en las casillas octava y novena. Chihuahua sumó al superar su serie ante Dos Laredos, en tanto que Saltillo consiguió una destacada victoria por dejada en el campo de 5-4 sobre Tijuana.

El último lugar de la división lo ocupan los Tecolotes de los Dos Laredos con marca de 30 triunfos por 54 reveses (.357), manteniéndose a 26 juegos del primer puesto norteño. Con la conclusión de la fase regular programada para los primeros días de agosto, el margen de error para los diez equipos se reduce al mínimo en la disputa.