LMB: Daniel Martínez, gana 'Pitcher del Año'; es el primero en historia de Toros de Tijuana

El lanzador Daniel Martínez, de los Toros de Tijuana, fue elegido Pitcher del Año 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), luego de finalizar la temporada regular como líder de efectividad con 1.94, una marca que ningún pitcher de la franquicia había conseguido anteriormente.

El estadounidense de 28 años, originario de Fontana, California, recibió el reconocimiento tras superar en la votación a otros lanzadores como Antonio Santos, de Pericos de Puebla; Zac Grotz, de Charros de Jalisco; y Luis Fernando Miranda, de Guerreros de Oaxaca .

¿Qué números registró durante la temporada?

Durante la campaña 2026, Martínez tuvo participación en 17 encuentros, todos como abridor, en los que consiguió siete victorias y solamente una derrota. En 88 entradas y un tercio de trabajo permitió 19 carreras limpias, además de registrar 70 ponches y conceder 32 bases por bolas.

El derecho también encabezó la liga en WHIP, estadística que mide la cantidad de corredores permitidos por entrada, con 1.03. Asimismo, registró un promedio de bateo en contra de .189, el más bajo entre los lanzadores que cumplieron con los requisitos para aparecer en la clasificación.

Su efectividad de 1.94 representó el mejor registro para un campeón de este departamento desde la temporada 2018.2, cuando André Rienzo, de los Acereros de Monclova, terminó con una marca de 0.76.

Un registro dentro de la LMB

Con estos resultados, Martínez se convirtió en el vigésimo cuarto lanzador en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol en conquistar el título de efectividad durante su primera temporada en el circuito.

Entre los antecedentes más recientes aparecen Luis Escobar, quien consiguió el reconocimiento con Tabasco en 2021; Yohander Méndez, con Monterrey en 2022; y Carl Edwards Jr., con Tigres en 2025.

La elección del Pitcher del Año estuvo a cargo de un comité integrado por representantes deportivos, entrenadores, cronistas, responsables de prensa y medios de comunicación de las distintas plazas de la LMB.

De esta manera, los Toros de Tijuana sumaron su primer reconocimiento de Pitcher del Año, mientras que Martínez cerró su primera campaña en el circuito mexicano como líder en tres departamentos estadísticos: efectividad, WHIP y promedio de bateo en contra.