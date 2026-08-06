LMB: ¡Definidos los playoffs en la Zona Sur! Así quedaron todos los cruces de postemporada

La fase regular de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol culminó con la definición oficial de los seis clasificados a playoffs en la Zona Sur. Tras noventa encuentros disputados, los Diablos Rojos del México se consolidaron líderes absolutos con una marca de 62 victorias y 29 derrotas, asegurando la ventaja de localía durante todas las rondas eliminatorias de la postemporada.

Acción y emoción al por mayor en el diamante

El primer enfrentamiento de esta ronda inicial medirá al superlíder escarlata contra los Guerreros de Oaxaca, quienes amarraron el sexto boleto con récord de 47-44. La novena bélica logró meterse a la postemporada en las últimas jornadas, marcando un duelo directo donde los capitalinos parten como favoritos por su mayor efectividad ofensiva y la profundidad de su rotación abridora.

Por su parte, los Olmecas de Tabasco concluyeron en la segunda posición con un registro de 53 triunfos y 37 descalabros, lo que los cruza ante los Bravos de León, quintos sembrados con foja de 47-43. La tercera llave estará protagonizada por los Piratas de Campeche con 50-40, ubicados en el tercer sitio, midiéndose frente a los Pericos de Puebla con 48-41, cuarto lugar general.

Los recintos para dar el grito de playball en los primeros juegos serán el Estadio Alfredo Harp Helú en Ciudad de México, el Centenario 27 de Febrero en Villahermosa y el Nelson Barrera en Campeche. Posteriormente, las series se trasladarán a los parques Eduardo Vasconcelos de Oaxaca, TV4 Domingo Santana de León y Hermanos Serdán de Puebla para completar la alternancia.

Nadie se quiere perder la fiesta

La actividad del Primer Playoff arrancará este fin de semana, disputándose bajo el formato a ganar cuatro de siete partidos. Los tres ganadores de cada serie, junto al eliminado con mejor marca en la ronda, el mejor perdedor, avanzarán a las Series de Zona, pactadas para dar inicio a partir del 18 de agosto según el calendario oficial de la liga.

El panorama en la Zona Sur promete una eliminatoria disputada punto a punto, impulsada por sólidas rotaciones de pitcheo y bateo oportuno. Con el dominio escarlata puesto a prueba y novenas con hambre de triunfo, la fiesta del béisbol veraniego inicia su etapa crucial en busca del preciado título de zona y el boleto a la Serie del Rey.