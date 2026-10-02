LMB: estos son los jugadores de Caliente de Durango con más posibilidad de ganar un premio

Después de finalizar la temporada regular 2026 en el segundo lugar de la Zona Norte, Caliente de Durango tiene representantes con argumentos para competir por las Nominaciones Especiales de la Liga Mexicana de Beisbol.

Las actuaciones de temporada regular permiten identificar las categorías en las que Durango podría tener mayores oportunidades. La elección deberá considerar únicamente el desempeño durante la campaña regular, por lo que los resultados de playoffs quedan fuera de la evaluación.

Los tres más fuertes

Uno de los nombres que destacan es el del campocorto Víctor Márquez, propuesto para Retorno del Año. Esta distinción no exige necesariamente haber vuelto de una lesión o de un retiro momentáneo, pues también contempla a quienes experimentaron un repunte respecto a la temporada anterior.

El pelotero de Caliente pasó de un promedio de bateo de .275 en 2025 a .335 en 2026. Además, aumentó sus carreras producidas de 20 a 33 y terminó la campaña con 86 imparables en 86 encuentros, acompañados de 47 carreras anotadas.

Adon presenta sus credenciales en el pitcheo

En la categoría de Pitcher del Año, Joan Adon aparece como una de las propuestas de la liga después de cerrar con siete victorias y una derrota. El derecho acumuló 86 ponches en 86 entradas y un tercio, con un promedio de carreras limpias admitidas de 3.75.

Sus resultados lo colocan entre los lanzadores considerados para el reconocimiento, aunque enfrenta una competencia exigente. Daniel Martínez, de Toros de Tijuana, terminó con el mismo récord de 7-1, pero con efectividad de 1.94.

El hombre que hizo historia en Durango

Además de sus jugadores, la novena tiene en Óscar Robles un aspirante con argumentos para Mánager del Año. Bajo su dirección, Caliente consiguió 51 triunfos y 42 derrotas, suficientes para ocupar el segundo puesto de la Zona Norte y clasificar a la postemporada.

El premio contempla la consistencia del equipo, el manejo del plantel y el aprovechamiento de los recursos disponibles. Estos criterios permiten que Robles compita más allá del número de victorias, aunque entre sus rivales aparecen Lorenzo Bundy y Roberto Kelly, cuyos equipos terminaron como líderes de sus respectivas zonas.

Entre los representantes de Durango, Robles presenta uno de los casos más sólidos para disputar un reconocimiento, mientras que Márquez destaca por su recuperación ofensiva y Adon por su desempeño en la rotación.