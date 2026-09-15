LMB: ¡Hay campeón! Toros de Tijuana vence en seis juegos a Olmecas de Tabasco

Los Toros de Tijuana volvieron a escribir su nombre entre los campeones de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena fronteriza derrotó 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el sexto juego de la Serie del Rey 2026 y, frente a su afición en el Mobil Park, levantó el tercer campeonato de su historia.

Tijuana llegó al compromiso con ventaja de 3-2 en la serie y necesitaba solamente una victoria para evitar un séptimo enfrentamiento. Los astados cumplieron la misión desde el pitcheo y la defensa, mantuvieron en blanco a la ofensiva tabasqueña y cerraron la confrontación por cuatro triunfos a dos.

Celestino rompió el cero

El duelo comenzó como una batalla dominada por el pitcheo. Durante las primeras cuatro entradas ninguna ofensiva consiguió colocar números en la pizarra y cada oportunidad fue contenida antes de convertirse en daño.

Junior Lake abrió el ataque con sencillo al jardín izquierdo y, después de que Tomás Telis fuera retirado, Jonathan Guzmán conectó imparable al jardín central para colocar corredores en las esquinas.

Guzmán posteriormente se robó la segunda base y dejó preparado el escenario para Gilberto Celestino, quien apareció con el batazo más importante de la noche.

Celestino conectó sencillo por el centro del diamante que permitió a Lake y Guzmán cruzar el plato, produciendo las dos carreras que finalmente separaron a Toros de Olmecas.

A partir de ese momento, la responsabilidad quedó en manos del cuerpo de lanzadores de Tijuana.

El pitcheo bajó la cortina

Los Olmecas buscaron meterse nuevamente en el encuentro, pero se encontraron con una sólida actuación del pitcheo fronterizo.

Tabasco tuvo una última oportunidad en la novena entrada. Marco Hernández recibió base por bolas y Oscar González consiguió un sencillo que mantuvo con vida a los visitantes, pero la ofensiva no logró traducir la amenaza en carreras.

El campeonato de 2026 amplía una etapa exitosa para una organización que ha conseguido establecerse entre las protagonistas de la Zona Norte.

Título en la frontera

Toros conquistó su primer título de la Liga Mexicana de Beisbol en 2017 y volvió a levantar la Copa Zaachila cuatro años después, en 2021. Antes de disputar la final de este año, esos eran los dos campeonatos registrados por la organización.

Con una victoria de 2-0, una blanqueada frente a su afición y una Serie del Rey definida en seis encuentros, los Toros de Tijuana volvieron a alcanzar la cima de la Liga Mexicana de Beisbol.