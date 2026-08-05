LMB: ¡Histórico! Diablos Rojos asegura el primer lugar general por cuarto torneo consecutivo

Los Diablos Rojos del México reafirmaron su hegemonía en la Liga Mexicana de Beisbol al asegurar matemáticamente el superliderato de la Temporada 2026. La escuadra escarlata confirmó el primer lugar general del circuito tras vencer por pizarra de 3-2 a sus acérrimos rivales, los Tigres de Quintana Roo, en un emocionante y cerrado duelo celebrado en el Estadio Beto Ávila Sherwin-Williams de Cancún.

La Marabunta Roja escribe su nombre

Con este triunfo, el conjunto capitalino colocó su registro en 62 victorias por 29 derrotas, ostentando un brillante porcentaje de .681. Incluso en el hipotético caso de perder sus dos compromisos restantes de la fase regular, el México terminaría con .667, una cifra completamente inalcanzable para los Toros de Tijuana, líderes de la Zona Norte, que solo aspiran a un .659 si ganaran sus últimos juegos.

Este logro representa un hito histórico sin precedentes para la franquicia, al conseguir su cuarto superliderato consecutivo en la LMB (2023, 2024, 2025 y 2026). En su trayectoria, los Diablos jamás habían hilvanado cuatro torneos en el primer sitio global, superando su récord previo de tres lideratos seguidos registrado entre 1993 y 1995.

De manera general, se trata del superliderato número 23 en la rica historia de la organización escarlata. Esta brillante regularidad en el torneo regular consolida a la novena capitalina como la dinastía más sólida y constante del béisbol mexicano en la época reciente, respaldando el trabajo conjunto de la directiva, el cuerpo técnico y los peloteros.

El indiscutible favorito en la ronda de playoffs

Rumbo a la postemporada, culminar con la mejor marca le garantiza al México la valiosa ventaja de localía en todas las rondas de playoffs, incluyendo una eventual Serie del Rey. Dicho beneficio en el Estadio Alfredo Harp Helú solo se perdería si sufrieran un sorpresivo tropiezo en la serie inicial y avanzaran únicamente mediante la vía del "mejor perdedor".

Con un cruce proyectado ante los Guerreros de Oaxaca en el primer playoff, la tropa escarlata busca conquistar el ansiado tricampeonato del circuito. De lograr alzar la copa, igualarían la mítica marca de los Industriales de Monterrey, único equipo capaz de coronarse en tres temporadas consecutivas (1947-1949) en la larga historia de la LMB.