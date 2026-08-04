LMB: ¿Quién es José Valentín Burgos, 'Chevale', el batboy de Toros de Tijuana?

Dentro del beisbol profesional existen figuras que, sin tomar un turno al bate o subir al montículo, terminan convirtiéndose en personajes imprescindibles para los equipos.

Ese es el caso de José Valentín Burgos Carvajal, mejor conocido como “Chevale”, el popular batboy de los Toros de Tijuana que, gracias a su carisma, profesionalismo y trayectoria, se ha ganado el reconocimiento de jugadores, aficionados y organizaciones tanto en México como en el extranjero.

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De Culiacán al reconocimiento internacional

Originario de Culiacán, Sinaloa, José Valentín Burgos encontró en el beisbol una pasión que terminó convirtiéndose en su forma de vida . Su carrera comenzó dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, donde llegó a los Cañeros de Los Mochis durante la temporada 2008-2009 y rápidamente se ganó el cariño de la afición gracias a su entusiasmo y cercanía con los peloteros.

Con el paso de los años, su trabajo llamó la atención de otras organizaciones y comenzó a formar parte de importantes clubes tanto en la Liga Mexicana del Pacífico como en la Liga Mexicana de Beisbol.

En la pelota de verano ha trabajado con franquicias como Tigres, Diablos Rojos del México y, desde hace varias temporadas, con los Toros de Tijuana, organización donde se convirtió en uno de los personajes más queridos del club.

Una historia de superación que inspira

Más allá de su labor diaria dentro del terreno de juego, “Chevale” también es reconocido por la manera en que ha enfrentado los desafíos de la vida. Burgos vive con acondroplasia, una condición genética que afecta el crecimiento de los huesos y provoca talla baja .

Sin embargo, esa condición nunca ha representado un obstáculo para desempeñar su trabajo con profesionalismo. Al contrario, su actitud positiva, disciplina y energía lo han convertido en un ejemplo para muchos aficionados y jugadores, quienes frecuentemente destacan su entrega y el ambiente positivo que genera dentro del clubhouse.

Un personaje querido en la LMB

Su historia demuestra que el beisbol no solo se construye con grandes jugadores, sino también con personas que desde otras funciones contribuyen diariamente al éxito de una organización.

Con más de 20 años dedicados al deporte, “Chevale” se mantiene como uno de los batboys más reconocidos de Latinoamérica y un ejemplo de perseverancia, profesionalismo y pasión por el rey de los deportes.