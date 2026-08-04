LMB: ¿Quién es Taylor Lehman? El nuevo relevista zurdo que llega a Caliente de Durango

La novena de Caliente de Durango sumó a sus filas al lanzador zurdo estadounidense Taylor Lehman como agente libre, con la intención de fortalecer el cuerpo de relevistas de cara al cierre de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. El serpentinero llega procedente de los Guerreros de Oaxaca para integrarse al plantel que dirige Óscar Robles.

¿Quién es Taylor Lehman?

Nacido en Pittsburgh, Pensilvania, Lehman desarrolló su etapa colegial con los Nittany Lions de Penn State antes de dar el salto profesional. En 2018 fue firmado a los 22 años por los Phillies de Filadelfia, franquicia con la que cumplió su proceso de desarrollo a través de las diversas sucursales de Ligas Menores en Estados Unidos.

A lo largo de su paso por Norteamérica, el zurdo escaló en el sistema hasta asentarse en las categorías Clase AA y Clase AAA. Su mejor desempeño ocurrió en la campaña 2023, certamen donde acumuló 52 entradas de labor con una efectividad de 3.81, un WHIP de 1.250, foja personal de 7-1 y un juego salvado.

Números y registros en México

Su arribo al beisbol mexicano se dio en 2025 con Oaxaca. En el actual torneo de la LMB registra 27 episodios y dos tercios sobre el montículo, con 118 bateadores enfrentados. Presenta un porcentaje de carreras limpias permitidas de 6.18, un WHIP de 1.482, además de seis holds y dos rescates con la escuadra bélica.

Durante la reciente temporada invernal vistió la franela de los Jaguares de Nayarit, equipo con el que encaró a 78 rivales en 18 entradas y un tercio de trabajo. Finalizó con efectividad de 3.44, WHIP de 1.036, dos victorias, tres descalabros y siete salvamentos, mostrando solvencia en la preparación de los finales de juego.

Taylor Lehman se reportará con el cuerpo técnico en el transcurso de los próximos días para encarar el tramo decisivo de la fase regular. Con esta adición, el alto mando duranguense busca estabilizar el pitcheo de relevo y disponer de un brazo zurdo de experiencia para situaciones de alto impacto en las entradas finales.