LMB: Suspenden por tiempo indefinido a Danry Vásquez, pelotero de Toros de Tijuana, tras bronca

Un nuevo episodio de violencia sacudió a la Liga Mexicana de Béisbol durante el duelo entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova. El jardinero venezolano Danry Vásquez desató una batalla campal tras perder el control en la cuarta entrada. Luego de ser tocado out por el tercera base Rodolfo Amador, Vásquez le propinó un puñetazo en el rostro al rival y continuó pateándolo en el suelo.

El momento quedó registrado en video y se volvió viral rápidamente en redes sociales, provocando indignación generalizada. Las imágenes, donde se aprecia la agresión directa hacia Amador y la posterior vaciada de bancas entre ambas novenas, convirtieron al venezolano en tendencia por la violencia desmedida desplegada en pleno terreno de juego.

Para Vásquez, desafortunadamente, este comportamiento no es un hecho aislado. En 2016, mientras pertenecía a las sucursales de los Astros de Houston, fue grabado agrediendo físicamente a su entonces pareja en las escaleras de un estadio. Aquel video, difundido en 2018, le costó su contrato en Estados Unidos y dejó una marca imborrable en su historial.

La Liga Mexicana de Béisbol rompe el silencio

Ante la gravedad de las acciones, la Liga Mexicana de Béisbol decretó la suspensión inmediata e indefinida del patrullero venezolano. El circuito reprobó la agresión por atentar contra la integridad física de un compañero de profesión y el juego limpio, mientras analiza las conductas antideportivas del resto de los involucrados en la trifulca para aplicar futuras sanciones.

El castigo estalla en un momento crítico para la novena fronteriza, justo en la antesala de su compromiso de este martes contra Caliente de Durango. Toros deberá reorganizar su alineación para afrontar la serie frente a la novena duranguense, desprendiéndose de una de sus piezas ofensivas en medio del escándalo.

Con la baja de Vásquez y el ambiente enrarecido por el dictamen, Tijuana llegará golpeado anímicamente a su cruce contra Caliente. La postura del circuito veraniego deja en claro que la violencia no tiene cabida, mientras la afición espera un espectáculo puramente deportivo sobre el terreno de juego.