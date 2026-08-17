LMB: Toros de Tijuana enfrenta a Charros de Jalisco al abrir una electrizante Serie de Zona

Toros de Tijuana y Charros de Jalisco encienden la hoguera de la postemporada este martes 18 de agosto a las 20:35 horas en el Toros Mobil Park. La frontera será el escenario donde romperá el fuego una Serie de Zona de alto voltaje dentro de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol Banorte, pactada a un máximo de siete compromisos por el valioso boleto a la Serie de Campeonato.

Los fronterizos quieren dominar desde el inicio

La tropa tijuanense salta al diamante con el cartel de superlíder absoluto de la temporada regular, tras dominar el circuito veraniego con marca de 60 victorias y 31 derrotas (.659 de porcentaje). En el Primer Playoff, el conjunto astado impuso su jerarquía al despachar 4-1 a los Algodoneros del Unión Laguna, amarrando su clasificación el pasado 13 de agosto tras imponerse 12-6 en el quinto encuentro gracias a una ofensiva demoledora.

El temible orden al bat fronterizo descansa en la experiencia del exligamayorista Justin Turner, pilar de una artillería reforzada por Wilmer Flores, Franchy Cordero, Jack Mayfield, Hernán Pérez, Isaac Rodríguez y Junior Lake. En la loma de los disparos, la rotación astada confía en el brazo estelar de David Reyes y Domingo Germán, respaldados en el relevo por Adbert Alzolay y Brett de Geus.

La tropa jalisciense quiere levantar la cara

Por su parte, los Charros de Jalisco afrontarán este compromiso bajo la etiqueta de mejor perdedor. La novena tapatía concluyó el rol regular en el cuarto sitio de la tabla septentrional con saldo de 48 triunfos y 45 descalabros (.516). Pese a caer 1-4 ante los Sultanes de Monterrey en la fase previa, su porcentaje de victorias les otorgó el pase a esta instancia.

Bajo la batuta del mánager Benjamín Gil, la alineación albiazul presume potencia y dinamismo con toletes de recorrido ligamayorista como Jared Walsh, Willie Calhoun, Kyle Garlick, Joshua Fuentes y Michael Wielansky, escoltados por la velocidad de Johneshwy Fargas y Dwight Smith Jr. En el pitcheo, Jalisco encomienda la rotación a Manny Barreda y Zac Grotz, reservando para el cierre al apagafuegos A.J. Puckett.

Definición de total infarto

Tras repartir victorias durante una serie anual caracterizada por pizarras apretadas, la contienda disputará los Juegos 1 y 2 este martes y miércoles en territorio tijuanense. Posteriormente, las acciones se trasladarán al Estadio Panamericano de Zapopan a partir del viernes 21 de agosto para definir qué escuadra logrará imponer sus condiciones en esta apasionante eliminatoria.