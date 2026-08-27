LMB: Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey chocarán por el título de la Zona Norte 2026

La Serie de Campeonato de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol vivirá este viernes 28 de agosto su esperado primer capítulo entre Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey. Con el montículo del Estadio Chevron como escenario inaugural, ambas novenas reanudan un clásico moderno del béisbol mexicano. El compromiso abrirá el choque por el boleto a la Serie del Rey 2026, enfrentando a los dos proyectos más sólidos de la división septentrional.

¿Cómo llegan ambas novenas?

Los astados de Tijuana llegan a esta antesala del título tras consolidarse como líderes de la Zona Norte en la campaña regular y superar a los Charros de Jalisco en la Serie de Zona. Bajo el mando del mánager panameño Roberto Kelly, la novena fronteriza ha hecho de su sólida rotación abridora y su compostura táctica sus principales credenciales para intentar capturar un nuevo gallardete divisional ante su afición.

Por su parte, los Fantasmas Grises dirigidos por el venezolano Henry Blanco disputarán su tercera final norteña consecutiva tras eliminar en cinco juegos a los Calientes de Durango. El conjunto regiomontano ha desplegado un nivel extraordinario en postemporada, respaldado por un temible bateo grupal que encabeza los playoffs con promedio de .326, además de una efectividad colectiva en su pitcheo de 3.02.

Un choque de titanes en la Zona Norte

El choque inaugural presentará un duelo de pitcheo de alto calibre sobre la loma. Tijuana mandará a Daniel Martínez, campeón de efectividad de la temporada regular con un deslumbrante 1.94 ERA. Por la causa de Monterrey, el zurdo Manny Bañuelos asumirá la responsabilidad del primer choque, respaldado por una postemporada impecable donde ostenta marca de 2-0 y un porcentaje de carreras limpias de 1.42.

A nivel ofensivo, la novena de Monterrey cuenta con bates encendidos como Víctor Mendoza, Sócrates Brito y José Cardona, acompañados por el poder de Maikel Franco. Frente a ellos, la serpentina astada, que completará su rotación con Noah Skirrow, Adonis Medina y David Reyes, buscará neutralizar a una artillería visitante que ha demostrado oportuna contundencia en los momentos determinantes de los playoffs.

Esta será la quinta ocasión desde 2014 en que Tijuana y Monterrey miden fuerzas por la corona de la Zona Norte, manteniendo un historial perfectamente nivelado con dos triunfos por bando. Con ambos planteles al máximo de su potencial físico y táctico, la batalla por el banderín del Norte promete emociones intensas desde el primer lanzamiento en territorio tijuanense.