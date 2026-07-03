LMP: Venados de Mazatlán adquiere al duranguense Hendrick Briones en la ronda 3 del Draft

Los Venados de Mazatlán continúan dando forma a su roster para la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y una de las noticias que llamó la atención durante el Draft fue la incorporación del lanzador duranguense Hendrick Briones, quien fue seleccionado en la tercera ronda como parte de la estrategia del club para reforzar su cuerpo de pitcheo.

Venados apuesta por el pitcheo

La directiva de Venados llegó al Draft con un objetivo claro, aumentar la profundidad de su staff de lanzadores y sumar elementos que puedan aportar tanto en el presente como en el futuro de la franquicia.

Además de realizar movimientos para incorporar talento extranjero, el club también aprovechó el proceso para reforzar su base de peloteros nacionales, donde apareció el nombre del duranguense Hendrick Briones como una de las selecciones más destacadas de la tercera ronda.

Con esta decisión, la organización busca añadir opciones en la loma y mantener una competencia interna que eleve el nivel del equipo rumbo a una temporada en la que buscarán regresar al protagonismo dentro del circuito invernal.

Un paso importante para Hendrick Briones

Ser elegido por una organización con la historia de Venados representa un nuevo reto en la carrera de Hendrick Briones.

El pitcher originario de Durango ahora formará parte de una de las franquicias más tradicionales del béisbol mexicano, una institución que históricamente ha apostado por el desarrollo de talento nacional y que constantemente busca combinar juventud con experiencia para competir por el campeonato de la LMP.

Aunque todavía deberá ganarse un lugar dentro del roster definitivo, haber sido tomado en el Draft abre una importante oportunidad para demostrar su calidad dentro de una organización que cuenta con una de las aficiones más exigentes del circuito.

Venados renovó varias áreas de su roster

Durante el Draft, la novena mazatleca también enfocó parte de sus movimientos en incorporar talento extranjero para fortalecer especialmente el departamento de lanzadores, buscando aumentar la profundidad de su rotación y del bullpen.

La directiva dejó claro que el objetivo es construir un equipo más competitivo y con mayores alternativas desde el montículo, por lo que la llegada de Hendrick Briones se suma a una serie de incorporaciones encaminadas a reforzar esa zona del campo de cara a la campaña 2026-27.