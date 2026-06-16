LMS: Yucatán se une oficialmente a la Liga mientras que Charros Femenil no participará

La Liga Mexicana de Softbol continúa su proceso de crecimiento y expansión de cara a la próxima temporada con un movimiento que marca el fin de una etapa y el inicio de una nueva historia.

Mientras la organización de Charros Femenil confirmó que dejará de participar en el circuito , la liga anunció oficialmente la incorporación de Leonas de Yucatán como nueva franquicia, llevando el softbol profesional femenil al sureste del país por primera vez.

El adiós de una franquicia histórica

La directiva de Charros informó que la decisión de abandonar la Liga Mexicana de Softbol responde a cuestiones institucionales y operativas. La organización explicó que la carga de administrar simultáneamente proyectos deportivos en la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Mexicana de Beisbol y la LMS volvió cada vez más complejo mantener el programa femenil bajo las condiciones deseadas.

A pesar de su corta existencia, el legado de Charros Femenil será difícil de igualar. El conjunto tapatío fue protagonista desde el nacimiento del circuito y alcanzó la gloria al coronarse campeón de la primera Serie de la Reina, convirtiéndose en un referente para el desarrollo del softbol profesional en México.

Leonas de Yucatán se suma

La vacante dejada por Charros será ocupada por Leonas de Yucatán, franquicia que hará historia al representar por primera vez a la península yucateca dentro de la Liga Mexicana de Softbol. El anuncio fue realizado de manera oficial por la LMS y forma parte de la estrategia para fortalecer la presencia nacional de la competencia.

La llegada de las Leonas no solo significa un cambio de nombre en el calendario. También representa una oportunidad para impulsar el desarrollo del talento femenil en una región donde el beisbol y el softbol forman parte importante de la identidad deportiva local. La expectativa es alta, ya que Yucatán cuenta con una sólida cultura de pelota y una afición acostumbrada a respaldar proyectos deportivos profesionales.

Una liga que sigue evolucionando

Con este movimiento, la Liga Mexicana de Softbol reafirma su intención de continuar creciendo y explorando nuevos mercados . Aunque la salida de una franquicia campeona siempre genera nostalgia, la incorporación de una nueva organización demuestra que el proyecto sigue encontrando espacios para expandirse y consolidarse dentro del deporte mexicano.

La próxima temporada traerá nuevos retos, nuevas figuras y una nueva afición que buscará hacerse escuchar desde el sureste del país. Mientras Charros Femenil se despide dejando una huella imborrable en la historia de la liga, Leonas de Yucatán se prepara para escribir sus primeras páginas y demostrar que está lista para rugir en el máximo escenario del softbol femenil mexicano.