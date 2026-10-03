LNBP: Astros de Jalisco supera a Fuerza Regia y se queda con el segundo juego de la serie

Astros de Jalisco hizo valer la localía este sábado 3 de octubre al imponerse 101-87 a Fuerza Regia en el segundo duelo de la serie, donde el conjunto jalisciense encontró consistencia ofensiva desde los primeros minutos y terminó asegurando una victoria por 14 puntos de diferencia.

Los locales tomaron el control desde el periodo inicial, aunque Fuerza Regia se mantuvo cerca durante los primeros minutos. Astros cerró el primer cuarto con ventaja de 25-23 y encontró una mayor producción ofensiva antes del descanso, cuando anotó 30 unidades durante el segundo episodio frente a las 24 de los regiomontanos.

De esta manera, el cuadro jalisciense llegó al medio tiempo con ventaja de 55-47 y con el ritmo del encuentro de su lado.

Fuerza Regia intentó reaccionar

El descanso permitió al conjunto visitante ajustar su estrategia y la respuesta llegó durante el tercer periodo. Fuerza Regia limitó a Astros a únicamente 17 puntos y consiguió 19 para reducir parcialmente la diferencia.

Sin embargo, la reacción no fue suficiente. Astros retomó el control durante los últimos minutos y firmó su mejor cierre ofensivo de la noche con 29 puntos en el cuarto periodo . Fuerza Regia respondió con 21, pero la diferencia terminó ampliándose hasta establecer el definitivo 101-87.

Rigoberto Mendoza encabezó la producción ofensiva del equipo de Jalisco al finalizar con 18 puntos, cinco rebotes y tres asistencias. Avery Anderson III terminó con 17 unidades, mientras que José Ascanio contribuyó con 13 puntos.

Astros se prepara para cerrar la temporada regular

Tras superar a Fuerza Regia, Astros de Jalisco dirigirá ahora su atención hacia su última serie de la temporada regular, en la que recibirá a Gambusinos de Fresnillo nuevamente en la Arena Astros.

El club buscará aprovechar sus últimos compromisos como local para asegurar su lugar en los Playoffs y cerrar la fase regular acompañado por su afición.