LNBP: ¡Comienza la postemporada! Así se jugarán el Play-In y los playoffs 2026

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) está lista para comenzar su postemporada 2026, en la que 12 equipos continuarán en la búsqueda del campeonato del baloncesto mexicano.

Luego de 28 encuentros de temporada regular, Soles de Mexicali terminó como líder general con una marca de 21 victorias y siete derrotas, seguido por Astros de Jalisco, que registró 20 triunfos y ocho descalabros. Fuerza Regia de Monterrey y Panteras de Aguascalientes completaron los primeros cuatro lugares, ambos con récord de 19-9.

Estos cuatro conjuntos aseguraron su participación en las semifinales de zona, por lo que tendrán algunos días de descanso mientras se definen sus respectivos rivales.

Ocho equipos buscarán avanzar desde el Play-In

La primera fase de eliminación comenzará el domingo 11 de octubre, con cuatro series que se disputarán al mejor de tres encuentros , es decir, los equipos necesitarán dos victorias para continuar en la competencia.

Lobos Plateados de Puebla, quinto lugar de la clasificación, enfrentará a Freseros de Irapuato, mientras que Dorados de Chihuahua se medirá ante Gambusinos de Fresnillo. Por su parte, Mineros de Zacatecas tendrá como rival a Diablos Rojos del México y Abejas de León buscará superar a Santos del Potosí.

Los primeros dos encuentros de cada serie se disputarán el domingo 11 y lunes 12 de octubre, mientras que un eventual tercer compromiso está programado para el jueves 15. Los equipos mejor posicionados tendrán la ventaja de disputar los primeros dos partidos como locales.

El camino hacia el campeonato

Una vez definidos los cuatro ganadores del Play-In, comenzarán las semifinales de zona, programadas del 18 al 26 de octubre, con series a ganar tres de cinco encuentros.

Posteriormente, las finales de zona se desarrollarán entre el 29 de octubre y el 9 de noviembre, con enfrentamientos al mejor de siete partidos para determinar a los dos equipos que competirán por el campeonato.

La Gran Final de la LNBP 2026 está programada del 12 al 23 de noviembre y también se disputará bajo un formato a ganar cuatro de siete encuentros, con el objetivo de definir al nuevo monarca del baloncesto profesional mexicano.

Fuerza Regia llegará a esta instancia como campeón defensor, mientras que Soles de Mexicali buscará aprovechar su condición de líder general para conquistar el título de una temporada que entra en su etapa decisiva.