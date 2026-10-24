LNBP: Dorados de Chihuahua protagoniza una pelea entre compañeros durante partido de playoffs

Fuerza Regia continúa firme en la defensa de su campeonato tras derrotar 106-97 a Dorados de Chihuahua en el cuarto partido de las Semifinales de Zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) 2026, disputado la noche del viernes en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

Con este resultado, el conjunto de Monterrey se llevó la serie 3-1 y consiguió su clasificación a la Final de Zona, donde se medirá ante Astros de Jalisco.

Sin embargo, el encuentro también estuvo marcado por un altercado entre dos jugadores de Dorados, quienes terminaron expulsados tras protagonizar una pelea en plena cancha.

Una pelea que cambió el rumbo del encuentro

El incidente ocurrió durante el tercer periodo, cuando Sindarius Thornwell y Mikh McKinney, ambos integrantes del equipo chihuahuense, protagonizaron un enfrentamiento físico mientras los árbitros revisaban una jugada.

De acuerdo con los reportes, Thornwell sujetó por el cuello a su compañero, lo que desencadenó un intercambio de golpes ante la mirada de jugadores y aficionados . Los oficiales determinaron expulsar a ambos basquetbolistas por conducta antideportiva, dejando a Dorados sin dos elementos importantes en un momento decisivo del partido.

Hasta ese momento, el compromiso había sido sumamente equilibrado. Chihuahua llegó al descanso con ventaja de 53-52 y posteriormente consiguió una diferencia de siete puntos, pero Fuerza Regia respondió con disparos de larga distancia y aprovechó la desorganización local para cerrar el tercer cuarto arriba 85-78.

Bamforth lidera el triunfo regiomontano

Scott Bamforth encabezó la ofensiva de Fuerza Regia con 28 puntos, acompañado por Alphonso Anderson, quien aportó 20 unidades, mientras Daniel Bejarano y Wayne Langston contribuyeron con 19 y 18 tantos, respectivamente.

Con esta victoria, Fuerza Regia eliminó por tercera ocasión a Chihuahua en una serie de playoffs y ahora buscará superar a Astros de Jalisco para mantenerse en la pelea por otro título. La Final de Zona está programada para comenzar el próximo 29 de octubre.