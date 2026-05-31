LNBP Femenil: Panteras de Aguascalientes logra el bicampeonato ante Adelitas de Chihuahua

Las Panteras de Aguascalientes hicieron historia en casa al proclamarse bicampeonas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, tras imponerse con autoridad 125 a 88 a las Adelitas de Chihuahua en el quinto juego y definitivo juego de la serie final.

En una noche llena de intensidad y con un Gimnasio Hermanos Carreón a su máxima capacidad , el conjunto hidrocálido no dejó dudas y firmó una actuación dominante para levantar el título frente a su afición, consolidando así una de las etapas más exitosas en la historia reciente del equipo.

Inicio explosivo que marcó el rumbo

Desde el primer cuarto, Panteras dejó claro que no estaba dispuesto a ceder terreno. Con un ataque bien coordinado y liderado por Feyonda Fitzgerald, quien sumó 11 puntos en ese periodo, las locales tomaron ventaja temprana con un parcial de 30 a 16.

El ritmo ofensivo y la intensidad defensiva fueron claves para contener a unas Adelitas que, aunque intentaron responder, nunca lograron igualar la contundencia del conjunto de Aguascalientes en los primeros minutos del encuentro.

Golpe anímico antes del descanso

El segundo cuarto mantuvo la intensidad de la final, con ambos equipos mostrando argumentos ofensivos. Sin embargo, Panteras volvió a marcar diferencia en los momentos clave, aprovechando cada oportunidad en la duela.

El momento más significativo llegó antes del medio tiempo, cuando Dyashia Fair robó el balón en territorio rival y encestó un triple que encendió el recinto y selló la primera mitad con marcador de 54 a 45, inclinando la balanza emocional a favor de las locales.

Un tercer cuarto demoledor

Para la segunda mitad, Panteras salió en plan arrollador y prácticamente sentenció el partido en el tercer cuarto. Con una impresionante ofensiva de 42 puntos en ese periodo, el equipo amplió la ventaja de manera definitiva.

La diferencia en el marcador reflejaba no solo la efectividad ofensiva, sino también el desgaste de Adelitas, que no encontró respuesta ante el vendaval de las bicampeonas.

Actuaciones individuales de alto nivel

El título también tuvo nombres propios. Kaleena Lewis lideró la ofensiva con una destacada actuación de 30 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias , siendo pieza clave en el campeonato. A su lado, Feyonda Fitzgerald brilló con 29 puntos y 7 asistencias, consolidándose como una de las figuras de la serie.

El aporte colectivo, sumado a estas actuaciones individuales, terminó por construir una victoria contundente que quedará marcada en la historia del equipo.

Panteras, un proyecto consolidado

Con este campeonato, Panteras no solo reafirma su dominio en la LNBP Femenil, sino que también fortalece un proyecto deportivo sólido que ha sabido combinar talento, disciplina y una identidad clara de juego.

El bicampeonato conseguido en casa no solo representa un logro deportivo, sino también la consolidación de una afición que respondió en todo momento, convirtiendo el Hermanos Carreón en un verdadero fortín.