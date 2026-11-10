¿Lo están escondiendo? Vadhir Derbez no ha sido localizado por la Fiscalía

El actor Vadhir Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez, enfrenta una investigación por el presunto delito de violación y, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que obtuvo una orden de aprehensión en su contra, hasta el momento no ha conseguido localizarlo para notificarle formalmente que debe comparecer ante las autoridades.

La situación ha generado cuestionamientos sobre el paradero del también cantante y versiones sobre un posible intento de mantenerlo fuera del alcance de las autoridades.

Hasta ahora ha trascendió que la Fiscalía confirmó que ha realizado siete gestiones de notificación en seis domicilios diferentes, sin conseguir localizarlo.

El caso está relacionado con una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta agresión sexual que habría ocurrido en abril de 2026, durante la grabación de un videoclip musical en la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con los reportes sobre la denuncia, la joven habría señalado que Derbez tuvo contacto físico con ella sin su consentimiento.

AMPARO, CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el recurso legal promovido por la defensa del actor. La Fiscalía confirmó que consiguió una orden de aprehensión después de reunir elementos suficientes para judicializar la investigación. Sin embargo, un juicio de amparo dejó sin efectos el mandamiento, por lo que Derbez puede enfrentar el procedimiento en libertad y ser citado directamente a una audiencia inicial.

La Fiscalía también señaló que la resolución no representa el cierre del caso o una absolución para el actor. Por el contrario, aseguró que continuará con las diligencias correspondientes.

DEFENSA NIEGA LAS ACUSACIONES

Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado públicamente los señalamientos y, a través de sus abogados, ha sostenido que cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad, material audiovisual y testimonios de integrantes de la producción que respaldarían su versión de los acontecimientos.

Además, su equipo legal denunció un presunto intento de extorsión, luego de recibir supuestos mensajes en los que se les habría exigido 350 mil dólares a cambio de frenar el proceso legal. La defensa presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para que se investigaran estos hechos.

SURGEN NUEVOS SEÑALAMIENTOS

La controversia también tomó otra dimensión luego de que abogados de una segunda mujer anunciaran una denuncia por presuntos delitos sexuales contra el actor y buscaran la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). El despacho jurídico solicitó que el caso fuera revisado con perspectiva de género y objetividad.

A estos antecedentes se suman reportes sobre un señalamiento ocurrido en 2009, cuando Derbez estudiaba en una academia militar de Indiana, Estados Unidos.