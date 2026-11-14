¿Lo haces? Esto sucede si estacionas tu auto con las llantas giradas

Hay conductores que no prestan atención a detalles que, a la larga, pueden afectar el funcionamiento general del vehículo, por ejemplo, estacionarlo con las llantas giradas. Aquí te explicamos los riesgos de hacer esto.

¿Qué le pasa a un auto si lo estacionas con las llantas giradas?

Como lo mencionamos anteriormente, estacionar el auto con los neumáticos girados es una práctica común, pero que podría generar tensiones innecesarias en algunos componentes.

Juan José Ebenezer, fundador de Talleres Ebenezer, explica que al girar el volante cambia la posición de algunos elementos del sistema de dirección y suspensión (entre ellos, las rótulas, los silentblocks y los amortiguadores), dependiendo de las características del auto.

Y además, el especialista señala esa tensión innecesaria puede afectar mayormente a modelos de fabricantes como Mercedes-Benz y BMW, donde las ruedas se inclinan para ayudar al ángulo de giro.

"Si nosotros tenemos el volante girando hacia un lado en una cuesta abajo, vamos a tener mayor inclinación y mayor peso en ciertos puntos de silentblocks, suspensión, rótulas y, aparte, en una zona del neumático mucho más pequeña que no está preparada para mantener tanto peso, y puede llegar a deformarlo", detalla.

Por lo anterior, la recomendación es no estacionar el vehículo con los neumáticos completamente girados; no pasa nada si se deja por un periodo corto, pero hacerlo de manera frecuente sí trae consecuencias, siendo la deformación de las piezas la principal.

¿Cómo estacionar tu auto correctamente?

Lo primero que debes saber es que hay varios tipos de estacionado, y cada uno implica una posición segura para el carro:Estacionamiento en paralelo: es el más común e implica dejar el auto junto a la vereda y en la misma dirección en la que se mueve el tránsito.Estacionamiento en batería: se refiere a la manera en que se estacionan los vehículos en espacios designados, y existen los tipos perpendicular y en ángulo.

Estacionamiento en ángulo: se utiliza para estacionar un auto en un ángulo determinado a la vereda.

Una vez que identificaste el que necesitas, aplica los siguientes tips de los expertos para acomodar tu auto correctamente:

Encuentra un lugar adecuado: el lugar debe ser lo suficientemente grande como para dejar el vehículo y que quede espacio suficiente para otros vehículos y peatones.

Marca la intención: usa las intermitentes para indicar a otros conductores que te vas a estacionar.

Observa tu entorno: asegúrate de que no haya obstáculos en el lugar de estacionamiento o en el área que lo rodea.

La próxima vez que te estaciones, vas a hacerlo con más cuidado. Evita dejar las llantas giradas por completo, especialmente si planeas permanecer ahí por mucho tiempo.