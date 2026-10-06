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VIOLENCIA EN SINALOA

'Lo que se vive en Mazatlán': Ciclista capta momento exacto de una balacera en carretera | VIDEO

El video ha sido compartido por varios usuarios y habitantes de Sinaloa, quienes confirman que este tipo de situaciones son recurrentes.

'Lo que se vive en Mazatlán': Ciclista capta momento exacto de una balacera en carretera | VIDEO

'Lo que se vive en Mazatlán': Ciclista capta momento exacto de una balacera en carretera | VIDEO

REDACCIÓN WEB
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La violencia en Sinaloa continúa presentándose a distintas horas del día; esta vez ocurrió mientras un ciclista se encontraba realizando su entrenamiento por una carretera de Mazatlán y captó el momento en que una balacera ocurría. 

El testimonio fue compartido a través de su cuenta de Instagram hace unos días, en donde manifestó que cuando pasó pensó en muchas cosas y le generó bastante miedo. 

Según narra, él se encontraba circulando por la autopista, como cualquier otro día, mientras realizaba uno de sus videos; sin embargo, al seguir avanzando, comenzó a escuchar ruidos extraños. 

Al momento de bajar un poco el ritmo, se dio cuenta de que eran balazos, por lo que paró en seco su bicicleta y se tiró al suelo para salvaguardarse mientras ocurría. 

Pese al miedo, Eduardo no dejó de grabar mientras estaba en el piso y en el clip se alcanza a observar cuando al menos dos camionetas pasaron por el carril que quedaba frente a él. 


"Un poco de lo que se vive en Mazatlán" fue el título que le dio a su post y que ha sido reposteado y compartido por decenas de personas. 


El joven reflexionó sobre la situación, asegurando que es "triste" que a personas que se encuentran trabajando, estudiando, haciendo deporte o que llevan una vida normal, les pasen este tipo de situaciones de violencia "sin deberla ni temerla". 




"Uno sale de casa pensando en regresar, en cumplir con sus actividades y disfrutar un rato... no tener que preocuparse por si algo puede pasar en el camino. 


Ojalá algún día podamos vivir en un lugar donde salir a trabajar, estudiar, hacer deporte o simplemente andar por la calle no implique sentir miendo", agrega en su texto. 




Eduardo señala que esa publicación no es para "señalar ni faltar al respeto a nadie", simplemente quisiera que reflexionaran y se preguntaran en qué momento se "acostumbraron" a ver la violencia como parte de la vida cotidiana y se "normalizó". 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: violencia en Sinaloa Mazatán ciclista balacera mientras, momento, violencia, carretera

               

                
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