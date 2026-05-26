Lo reportaron desaparecido en Durango; estaba hospitalizado en el IMSS tras un accidente

La movilización de autoridades por la supuesta desaparición de un hombre en la ciudad de Durango terminó horas después, luego de que se confirmó que había sufrido un accidente automovilístico y permanecía internado en una clínica del IMSS.

El reporte se realizó alrededor de las 11:30 horas de este lunes, cuando una mujer informó que su esposo había desaparecido tras salir de su domicilio rumbo a su trabajo desde las 08:30 de la mañana.

La reportante señaló que el hombre, identificado como Joseph Alaim, de 37 años de edad, no había llegado a su centro laboral y además no respondía llamadas ni mensajes en su teléfono celular.

De acuerdo con la descripción proporcionada, el masculino vestía pantalón de mezclilla, botas de trabajo y una playera azul de la empresa Hidro Motor. Como señas particulares, indicaron que mide aproximadamente 1.96 metros y tiene cicatrices de cortadas en el brazo izquierdo.

Tras el reporte, personal de la Unidad de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado de Durango inició las acciones correspondientes para tratar de ubicar al trabajador, quien tiene su domicilio en el fraccionamiento Villas del Guadiana I.

Horas más tarde, un agente ministerial informó que se comunicaron con la esposa del hombre, quien confirmó que ya había sido localizado.

Según explicó la mujer, su esposo se encontraba internado en una clínica del Seguro Social , donde recibía atención médica luego de sufrir un accidente automovilístico cuando se dirigía a su trabajo.

Asimismo, detalló que el teléfono celular del afectado se quedó sin batería, situación que le impidió comunicarse con sus familiares para informar sobre el percance, por lo que finalmente se dieron por concluidas las acciones de búsqueda.