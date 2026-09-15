Sujeto fue sorprendido con la mochila llena de productos robados de tienda de Durango

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente intentara salir sin pagar de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia 16 de Septiembre, de la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Luis, de 29 años de edad, quien de acuerdo con el reporte ingresó al establecimiento denominado “Super Venegas” y comenzó a colocar diversos productos dentro de una mochila.

Entre los artículos que presuntamente tomó se encontraban un frasco de café soluble, dos paquetes de chocolate, dos latas de bebida energética y un bote de leche en polvo.

El encargado del negocio, identificado como Víctor Manuel Navarrete García, se percató de lo ocurrido cuando el hombre intentaba abandonar el establecimiento sin realizar el pago correspondiente.

Ante ello, salió del comercio para pedir ayuda y en esos momentos observó el paso de una unidad de la Policía Estatal, por lo que solicitó la intervención de los agentes.

Los policías acudieron al llamado y lograron contener al señalado, a quien le aseguraron la mochila con los productos que presuntamente había sustraído de la tienda.

Luis fue detenido y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal por el probable delito de robo.