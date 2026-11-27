El equipo de Lobos UAD se mantiene como líder invicto de la Liga Nocturna Universitaria de Slow Pitch, con 12 triunfos en 12 juegos, seguido por Cavalier, quien tiene ocho triunfos y una derrota en apenas nueve encuentros.

Las condiciones climatológicas de las últimas semanas no han permitido que todos los equipos se pongan al parejo en cuanto a partidos disputados, por lo que se espera que en las próximas semanas se disputen los juegos pendientes para poder igualar la liga.

El equipo de Prolagusa se mantiene en tercer lugar, con 9 triunfos y dos derrotas; detrás, el equipo de Lizárraga suma 6 triunfos y tres descalabros, seguido de Deportivo Panamericano con 7 triunfos y 4 derrotas.

En sexto lugar aparece Tortilocos, con seis triunfos y cuatro derrotas; Taller Choz se mantiene con seis triunfos y la misma cantidad de derrotas, seguido de CFE SUTERM, con 4 victorias y siete descalabros.

En el noveno lugar, está el equipo de Cachitos, que apenas ha disputado tres encuentros, con saldo de una victoria y dos derrotas.Le siguen el equipo de Padres, con 3 triunfos y 7 derrotas, empatado con Intratables, pero con ventaja de haber ganado el enfrentamiento directo. En el doceavo lugar, El Chef Barber Shop, suma tres victorias y ocho derrotas, seguido de Ival Diseño y Construcción, con apenas 1 triunfo y nueve descalabros.

Completa la tabla general el equipo de Rockies Prepa Lobos, con el mismo saldo, pero con peor diferencia de carreras.Antes de terminar el año, la liga nocturna se dividirá en dos categorías para dar paso a los enfrentamientos finales.