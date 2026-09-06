Local que albergó a tradicional papelería en el Centro Histórico abrirá como tienda de ropa

El 5 de septiembre de 2023 se registró de manera abrupta el cierre de la papelería “La Escolar”, que se encontraba en el Centro Histórico, en una ubicación donde permaneció por 70 años y que aparentemente cerró debido al desalojo y a litigios sobre el inmueble.

Aunque la empresa cuenta actualmente con otras sucursales, el domicilio ubicado en la esquina de las calles 5 de Febrero y Victoria, en el Centro Histórico de Durango, es uno de los más recordados, pues permanece en la memoria colectiva de los duranguenses.

Desde 2023, ese local no había sido ocupado, aunque a principios de este 2026 comenzaron a realizarse trabajos en su interior, la obra que fue clausurada de manera temporal.

En ese momento, las autoridades municipales colocaron sellos de clausura, ya que se estaba realizando una remodelación sin haber solicitado el permiso correspondiente.

Actualmente, el local ya cuenta con letreros de la nueva tienda que se instalará en el lugar: Paseo Vertiche, una tienda de ropa.

Por el momento, no hay mayor información sobre cuándo abrirá al público, pues solo se observa que está lista la parte exterior y, aparentemente, se respeta la arquitectura original del inmueble.

En diversas ocasiones, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha aclarado que, pese a que algunos inmuebles sean propiedad privada, deben contar con los permisos y realizar los trámites correspondientes.

Al encontrarse una propiedad dentro de la zona de monumentos de la ciudad, se considera un inmueble histórico. Incluso cuando colinda con otros inmuebles de este tipo, cualquier remodelación, además de los permisos municipales, debe contar con el visto bueno del INAH.