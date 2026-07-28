'Locales cerrados, ya se están empezando a ocupar de nuevo'; expresa el dirigente de comerciantes

El dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de Durango, Oliver Morales, reconoció que las ventas no han subido, aunque enfatizó que es positivo que se han estado ocupando locales que se habían cerrado en esta zona de la ciudad.

“Hemos estado viendo que se están llenando ciertos locales. Por ejemplo, en Victoria había un local vacío; ya se está por llenar. Acá, a la altura de Pino Suárez, también un local que estaba vacío desde hace muchísimo tiempo; aquí, en lo que es Negrete y Juárez, ya lo están remodelando para abrirlo”, comentó.

Por lo que consideró que esto es parte de una dinámica que se da cada año, pero que en esta ocasión los cierres fueron más.

“Es una dinámica que siempre se maneja cada año, aunque este año estuvo muy complicado lo de los cierres, pero ahorita ya va otra vez de nuevo con las aperturas”, manifestó.

Asimismo, expuso que hay negocios que también se están reubicando para mejorar sus ventas.

“Sí, por ejemplo, en enero uno se vació por Victoria, pero se pasó frente a otro que se había vaciado. Eso es muy común, los cambios, y más ahorita que ha estado complicado el panorama también con el alza de las rentas. Pero bueno, creemos que hasta ahorita se han ido acomodando las fichas en este sentido”, indicó.