Localizan a adolescente de 16 años que era buscada en Santiago Papasquiaro

Una adolescente, quien contaba con un folio de búsqueda luego de que sus familiares perdieran comunicación con ella, fue localizada en calles de la ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango, en compañía de otra menor de edad.

La joven, identificada con las iniciales KHP, de 16 años de edad , había sido reportada como no localizada por una de sus tías, quien manifestó su preocupación debido a que la adolescente no respondía las llamadas telefónicas que le realizaba.

De acuerdo con la información recabada, la mujer acudió ante las autoridades para solicitar apoyo en la búsqueda de su sobrina, por lo que se iniciaron recorridos por diferentes puntos de la ciudad donde existía la posibilidad de encontrarla.

Durante las labores de búsqueda, los agentes investigadores fueron acompañados por la familiar de la adolescente, quien proporcionó información sobre los lugares que la joven pudiera frecuentar y donde posiblemente se encontraba.

Fue en una de las calles cerca de la Escuela Secundaria Bruno Martínez, donde finalmente lograron ubicar a la adolescente de 16 años, quien se encontraba acompañada de otra joven.

Tras confirmar su identidad, la menor fue trasladada junto con su tía a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, en la región de Santiago Papasquiaro, con la finalidad de realizar los trámites correspondientes a su localización.

Hasta el momento, no se dieron a conocer las circunstancias por las que la adolescente había dejado de responder las llamadas telefónicas, ni el tiempo que permaneció sin comunicación con su familia.