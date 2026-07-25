Localizan a adulto mayor sin vida en un ejido de Lerdo; indagan posible suicidio

Un adulto mayor fue localizado sin vida la mañana de este viernes en las inmediaciones de una noria del ejido Villa Juárez, en el municipio de Lerdo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.

El fallecido fue identificado con las iniciales V.F.D., de 78 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido Las Cuevas, del mismo municipio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo fue encontrado en un área despoblada y presentaba signos compatibles con un posible suicidio.

Según la información recabada por los investigadores, alrededor de las 10:30 horas Samuel, hermano del adulto mayor, recibió el aviso de varias personas que le informaron sobre la presencia de una persona sin vida en las cercanías de una noria.

Al trasladarse al lugar, confirmó que se trataba de su hermano, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia a través del sistema 911. Elementos de seguridad acudieron para acordonar el área y preservar los indicios.

Las primeras indagatorias establecen que la última vez que sus familiares tuvieron contacto con Vicente fue la mañana del miércoles 22 de julio. Desde entonces desconocían su paradero.

Familiares indicaron a las autoridades que en los últimos días el hombre se encontraba afectado por diversos problemas de salud, entre ellos hipertensión y fuertes dolores en la columna, además de que había manifestado estar molesto por situaciones de carácter familiar.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios de ley que permitan confirmar la causa del fallecimiento, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca apoyo de inmediato. Puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o a la Línea de la Vida al 075, donde hay atención y orientación confidencial las 24 horas. Hablar con alguien puede marcar la diferencia.