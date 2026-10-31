Hallan a hombre sin vida a un costado de carretera Canatlán-Guanaceví; no ha sido identificado

Un hombre fue localizado sin vida a un costado de la carretera que comunica a los municipios de Canatlán y Guanaceví, durante las primeras horas de este sábado, sin que hasta el momento se conozca su identidad ni las circunstancias que provocaron su fallecimiento, aunque inicialmente se reportó como un posible atropellamiento.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 00:45 horas del sábado 31 de octubre, a la altura del kilómetro 20 de la mencionada carretera, donde una persona alertó a los servicios de emergencia sobre la presencia de un masculino que permanecía inmóvil a un costado de la cinta asfáltica.

De acuerdo con el reporte inicial, el hombre vestía ropa de color negro y junto a él se encontraba una gorra roja. La persona que realizó la llamada señaló que no se había acercado por temor, pero observaba que el individuo no presentaba movimiento alguno, por lo que solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Canatlán, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

El fallecido permanece en calidad de no identificado y se estima que tenía entre 25 y 30 años de edad, de estatura alta, tez morena clara y vestía playera negra, pantalón del mismo color, características que fueron documentadas durante las primeras diligencias.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al sitio para tomar conocimiento del hallazgo y realizar las investigaciones correspondientes. Aunque en el reporte de seguimiento se mencionó la posibilidad de que el hombre hubiera sido atropellado.

Finalmente, por instrucciones del agente del Ministerio Público, personal del gabinete de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento, mientras continúan las investigaciones para establecer su identidad y esclarecer lo ocurrido.