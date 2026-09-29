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Justicia

DECESO

Localizan a hombre sin vida en baño de su hogar; autoridad investiga el caso

El hallazgo ocurrió en los primeros minutos de este martes 29 de septiembre.

Localizan a hombre sin vida en baño de su hogar; autoridad investiga el caso

Localizan a hombre sin vida en baño de su hogar; autoridad investiga el caso

REDACCIÓN WEB
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Durante los primeros minutos de este martes un hombre de 30 años fue localizado sin vida dentro del baño de su domicilio, en la colonia Otilio Montaño, de Gómez Palacio.

De acuerdo con la información preliminar, Francisco Natanael fue encontrado en suspensión incompleta, en un caso que fue asumido para su investigación como un caso de autolesión.

En el lugar del hallazgo, su madre refirió que alrededor de las 23:00 horas del lunes regresó a su domicilio después de trabajar y encontró la vivienda cerrada por dentro. Debido a que no podía ingresar, pidió una escalera y entró por la azotea.

Posteriormente solicitó ayuda a un sobrino para abrir la puerta del baño. Al conseguirlo, encontraron al hombre suspendido de un lazo.

Familiares agregaron que el hombre atravesaba un cuadro de depresión relacionado con una separación conyugal ocurrida aproximadamente tres años.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: suicidios suicidios durango autolesión hombre, caso, vida, baño

               

                
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