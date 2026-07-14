Localizan a hombre sin vida en vivienda de Los Arbolitos, en Durango capital

Un hombre fue localizado sin vida la noche de este lunes al interior de una vivienda del fraccionamiento Los Arbolitos II, en la ciudad de Durango. Se presume que el masculino atentó contra su propia vida.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Auriga, donde familiares solicitaron la presencia de las corporaciones de emergencia luego de que el ocupante del inmueble no respondiera desde el día anterior y tampoco abriera la puerta.

De acuerdo con la información preliminar, un familiar ingresó al domicilio y encontró al hoy occiso identificado con las iniciales C.E.L.V., de 34 años, sin signos vitales. En el lugar también se observaron indicios de un probable caso de suicidio, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido.

Elementos de seguridad, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al inmueble para procesar la escena, recabar indicios y ordenar el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

La autoridad ministerial mantiene abierta la carpeta de investigación y será el resultado de los peritajes el que confirme las circunstancias en las que ocurrió el deceso. Hasta entonces, las autoridades evitaron emitir conclusiones definitivas sobre el caso.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca ayuda de inmediato.

Puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o al 075 para recibir orientación y apoyo emocional. Hablar con una persona de confianza o con un profesional de la salud puede marcar una diferencia importante.