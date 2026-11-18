La tarde del martes 17 de noviembre se registró la muerte de un hombre en el interior de su domicilio, en la localidad de Las Nieves, municipio de Ocampo, en un hecho que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se habría quitado la vida.

El fallecido fue identificado con las iniciales F.S.T., de 48 años de edad, quien tenía su residencia en la colonia El Ciprés, del mencionado asentamiento.

Según la información proporcionada a las autoridades, una persona cercana al hombre intentó conocer su estado durante el transcurso de la tarde, debido a que no había tenido noticias de él.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas cuando uno de sus familiares recibió la petición de acudir al domicilio para verificar que se encontrara bien.

Alrededor de las 18:00 horas, el familiar comunicó el hallazgo del hombre sin vida, circunstancia que motivó la intervención de elementos de la Policía Municipal de Ocampo y, posteriormente, de la Policía Investigadora del Delito.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones de la unidad regional de la Fiscalía General del Estado de Durango, en Santa María del Oro, para la práctica de la necropsia de ley.

LÍNEA DE AYUDA

Ante situaciones de crisis emocional o pensamientos suicidas, se puede solicitar atención a través del 075 en la ciudad de Durango, del número de emergencias 911 o de la Línea de la Vida, al 800 911 2000, donde se brinda orientación especializada.