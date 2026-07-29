Localizan a hombre sin vida, víctima de autolesión, en su domicilio en Nuevo Ideal

La Fiscalía General del Estado de Durango investiga la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este martes en un domicilio de la localidad de Guatimape, perteneciente al municipio de Nuevo Ideal, presuntamente víctima de suicidio.

El reporte fue recibido alrededor de las 08:00 horas por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes informaron sobre la presencia de una persona sin vida en un inmueble de esa comunidad. Al sitio acudieron agentes investigadores y personal de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al domicilio las autoridades localizaron el cuerpo de quien fue identificado con las iniciales PAS, de 52 años, en un área del corral de la vivienda . La zona fue asegurada para el procesamiento de la escena y el inicio de la carpeta de investigación.

La esposa del fallecido declaró a las autoridades que la última vez que vio a su esposo fue durante la tarde del lunes, cuando se encontraba en una de las calles de la localidad. Señaló que pensó que regresaría más tarde al domicilio, pero al no verlo durante la mañana comenzó a buscarlo hasta encontrarlo en el patio posterior de la propiedad, momento en que solicitó ayuda.

Durante las entrevistas, la mujer también manifestó que, tras el fallecimiento de la madre de su esposo ocurrido aproximadamente hace un año, había observado cambios en su estado de ánimo , información que quedó asentada dentro de las investigaciones ministeriales.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Santiago Papasquiaro para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

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