Mientras familiares y amigos de Dania Nallely Acevedo López, de 30 años, desaparecida el pasado 20 de noviembre, marchaban por las calles de Pachuca para exigir a las autoridades acciones que permitieran dar con su paradero, trascendió que presuntamente su cuerpo fue encontrado durante la mañana de ayer embolsado y en un canal de aguas negras de la colonia Santa Julia.

De acuerdo con sus familiares, Dania Nallely desapareció después de acudir a un evento educativo de sus hijos y salir a trabajar, tras lo cual no regresó a su domicilio ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma, en la zona conurbada con Pachuca.

Según expresaron, la mujer se dedicaba a la venta de productos por internet, además de ser una persona solidaria y sin problemas.

EXIGEN JUSTICIA

Con consignas como "¡Ni una desaparecida más!", ayer sus familiares y amigos marcharon por las calles de Pachuca hasta llegar frente a Palacio de Gobierno.

Acusaron diversas irregularidades durante el proceso de denuncia de su desaparición y señalaron dilación por parte de las autoridades para emitir la ficha de búsqueda.

También aseguraron que no hubo acciones contundentes para localizarla. Mientras esto sucedía, se conoció el hallazgo de un cuerpo que presuntamente se trataría de Nallely.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, el cadáver fue localizado envuelto en bolsas en la colonia Santa Julia, donde las autoridades implementaron un operativo y acordonaron el área durante las diligencias periciales.

Posteriormente, a través de redes sociales, sus amigos confirmaron el deceso de Nallely y lamentaron que la inseguridad prevalezca para las mujeres que como en este caso dijeron "solo salió a trabajar".

En esquelas que circularon en redes así la despidieron "En memoria de Denis Nallely Acevedo López. Tu partida deja un profundo dolor en nuestros corazones, pero también un sinfín de recuerdos, enseñanzas y momentos que siempre llevaremos con nosotros".

Sin embargo, será hasta que concluyan las investigaciones y los estudios periciales cuando se determine oficialmente si se trata de Nallely Acevedo.