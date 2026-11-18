La movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango permitió establecer el paradero de una joven cuya ausencia fue reportada durante la noche del martes 17 de noviembre, después de que salió de su domicilio en la Zona Centro de la capital.

Se trata de una jovencita de 20 años de edad, quien abandonó su vivienda, ubicada en la calle Alberto Terrones, anteriormente Pateros, después de sostener una discusión familiar.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 16:00 horas la joven manifestó que saldría a caminar, pero dejó su teléfono celular en el domicilio, circunstancia que impidió a sus familiares establecer comunicación con ella.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, su madre comenzó a buscarla entre familiares y, al no obtener resultados, alrededor de las 21:15 horas solicitó el apoyo de las autoridades mediante el número de emergencias 911.

Personal especializado en la búsqueda de personas intervino en el caso, luego de que la madre de la joven también presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Finalmente, fue localizada mientras caminaba por las inmediaciones del cruce de la calle Norman Fuentes y la avenida 5 de Febrero , en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Al ser entrevistada por las autoridades, manifestó que había salido a caminar para despejarse después de la discusión familiar y señaló que se encontraba bien y que no había sido víctima de algún delito, por lo que se dio por concluida su búsqueda.