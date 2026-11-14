Localizan a joven reportada como desaparecida en el Domingo Arrieta

La movilización de personal encargado de la búsqueda de personas generó el reporte de la desaparición de una mujer en la ciudad de Durango, quien salió de su domicilio durante la mañana de este viernes 13 de noviembre y no llegó a su centro de trabajo; horas más tarde se confirmó su localización.

Se trata de una mujer de iniciales S.A.R.G., de 21 años de edad, cuya pareja sentimental solicitó el apoyo de las autoridades alrededor de las 16:15 horas, debido a que desconocía su paradero.

Según lo manifestado por el reportante, la joven salió de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Domingo Arrieta, aproximadamente a las 11:30 horas, con la intención de ver unos lentes y posteriormente dirigirse a trabajar a un supermercado de la calle Madero, donde debía ingresar a las 13:00 horas.

Sin embargo, al enterarse de que su pareja no había llegado a trabajar, comenzó a buscarla entre sus familiares, sin obtener información sobre su ubicación, situación que incrementó su preocupación, debido a que la mujer no llevaba teléfono celular.

En seguimiento al reporte, personal especializado en la búsqueda de personas acudió al domicilio de la pareja, donde entrevistó a la madre del reportante, quien estableció comunicación telefónica con su hijo.

Gael informó que su pareja ya se encontraba con él y explicó que había acudido a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin avisarle, lo que originó la preocupación de sus familiares; además, se proporcionó una fotografía como prueba de vida.