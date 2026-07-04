Localizan a joven sin vida en domicilio de Valle Oriente; investigan posible suicidio

Una joven fue localizada sin vida durante los primeros minutos de este sábado en el interior de un domicilio del fraccionamiento Valle Oriente, en la ciudad de Durango. El hecho fue atendido inicialmente por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que una mujer ya no contaba con signos vitales.

El reporte al sistema de emergencias 911 indicaba que una mujer se encontraba inconsciente dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Valle Verde. Al arribar, los cuerpos de auxilio realizaron la valoración correspondiente y notificaron el deceso, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades ministeriales.

Al inmueble acudieron agentes de la Policía Investigadora de Delitos, personal de Servicios Periciales y el agente del Ministerio Público, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena y las diligencias de ley para integrar la carpeta de investigación por suicidio.

De acuerdo con la información obtenida, familiares de la joven señalaron que la noche del viernes ingresaron a su habitación y la encontraron inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Las primeras inspecciones realizadas por las autoridades no localizaron indicios de la participación de terceras personas ni de hechos de violencia distintos a los que serán analizados dentro de la investigación. Asimismo, se informó que no fue localizado algún mensaje de despedida.

Familiares también manifestaron que la joven recibía atención médica especializada y se encontraba bajo tratamiento por problemas de salud mental desde tiempo atrás. No obstante, será la necropsia de ley y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango las que determinen de manera oficial la causa del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes, mientras el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca ayuda de inmediato. Puedes comunicarte al 911 o 075 en caso de una emergencia o a la Línea de la Vida: 800 911 2000, disponible las 24 horas, donde profesionales brindan orientación y apoyo confidencial. Hablar con un familiar, una persona de confianza o un profesional de la salud también puede ser un primer paso importante para recibir ayuda.