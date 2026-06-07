Localizan a joven sin vida, víctima de autolesión, en domicilio de la Zona Centro de Durango

La mañana de este domingo, autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento de un joven de 21 años de edad al interior de un domicilio ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información recopilada, los hechos ocurrieron, al filo de las 08:00 horas, en un inmueble localizado sobre la calle Independencia, entre la avenida 20 de Noviembre y 5 de Febrero, donde se movilizaron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Estatal fueron los primeros respondientes y resguardaron la zona, mientras personal de atención prehospitalaria realizaba la valoración correspondiente.

En el sitio, agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango se entrevistaron con la madre del joven, quien manifestó que al llegar a la vivienda comenzó a abrir puertas y ventanas debido a que el inmueble había sido fumigado el día anterior.

Según su declaración, al dirigirse hacia la parte alta de la casa, encontró a su hijo inconsciente, en las escaleras , víctima de autolesión, por lo que de inmediato solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Profesionales en atención prehospitalaria del Servicio Estatal de Emergencias Médicas acudieron al domicilio y efectuaron la evaluación inicial; sin embargo, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, en quien fue identificado con las iniciales EBP, de 21 años de edad.

Por tratarse de una muerte que requería investigación, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades ministeriales para el procesamiento de la escena.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de ley, mientras que el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

LÍNEA DE AYUDA

Si usted o alguna persona cercana enfrenta una crisis emocional, pensamientos de hacerse daño o una situación que parezca abrumadora, es importante buscar ayuda inmediata. En Durango se puede solicitar apoyo a la Línea de la Vida marcando al 075 y, en caso de emergencia, al 911, donde personal capacitado puede brindar orientación, contención y auxilio las 24 horas del día.