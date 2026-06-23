Localizan a mujer reportada como desaparecida junto a dos menores en la colonia Anáhuac

Una mujer que había sido reportada como desaparecida la noche de este lunes fue localizada por autoridades en un domicilio de la colonia Anáhuac, en la ciudad de Durango, junto con dos menores de edad.

El reporte se recibió alrededor de las 22:30 horas. Familiares informaron que Jessica Yareli había salido de su casa aproximadamente a las 13:00 horas con destino al Centro de Justicia para las Mujeres y, desde entonces, no respondía llamadas telefónicas ni se tenía información sobre su paradero.

La mujer fue descrita como de aproximadamente 1.50 metros de estatura, tez morena clara, ojos cafés oscuros, cabello largo de color rojizo y con varios tatuajes en la mano derecha. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla y una blusa azul marino.

Personal del área de Personas Desaparecidas se comunicó con la reportante, quien señaló que Jessica acudiría al Centro de Justicia para dar seguimiento a una denuncia por violencia en contra de su expareja, identificado como Mario Eduardo.

Asimismo, la familiar manifestó que la mujer había recibido amenazas por parte de su excompañero sentimental un día antes de su desaparición, por lo que existía la posibilidad de que se encontrara en un domicilio de la colonia Anáhuac.

Los agentes se trasladaron al lugar señalado y, tras llamar en repetidas ocasiones, fueron atendidos por un hombre identificado como Adrián, quien inicialmente negó que Jessica se encontrara en la vivienda. Sin embargo, permitió el acceso de los elementos para realizar una inspección.

Durante la revisión, los agentes localizaron a Jessica Yareli en una de las habitaciones, en compañía de dos niños que se encontraban recostados en el suelo. Posteriormente, la mujer y los menores fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres, donde quedaron ingresados para recibir la atención y seguimiento correspondientes.