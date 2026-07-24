Localizan a mujer sin vida en su vivienda del poblado Pino Suárez; investigan autolesión

Una mujer fue localizada sin vida durante los primeros minutos de este viernes en el poblado José María Pino Suárez, en el municipio de Durango. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, fue por la madrugada cuando las autoridades acudieron al domicilio, tras recibir un aviso del C5 sobre una persona inconsciente. Al llegar, encontraron a la mujer recostada sobre un sillón en la sala, luego de que familiares la descolgaran en un intento por auxiliarla.

La ahora fallecida fue identificada con las iniciales M.C.S., de 36 años. Durante la inspección del inmueble, peritos y agentes investigadores no localizaron indicios de violencia ni algún mensaje póstumo, mientras que en la revisión preliminar del cuerpo se observaron lesiones compatibles con suicidio.

Según el testimonio del padre de la víctima, fue la madre de la pareja sentimental de Marcela quien le avisó que su hijo había regresado de trabajar y la encontró inconsciente por autolesión. Minutos después, ambos acudieron al domicilio junto con el hijo de la mujer, intentaron brindarle ayuda, pero ya no presentaba signos de vida.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con la que se determinará de manera oficial la causa del fallecimiento. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para integrar todos los datos del caso.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca ayuda de inmediato. En México puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o a la Línea de la Vida al 800 911 2000, donde se brinda apoyo y orientación las 24 horas del día.