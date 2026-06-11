Justicia

SUICIDIO

Localizan adolescente de 14 años sin vida, víctima de autolesión, en Gómez Palacio

Paramédicos de Cruz Roja atendieron el llamado, sin embargo, nada pudieron hacer por él.

Localizan adolescente de 14 años sin vida, víctima de autolesión, en Gómez Palacio

Localizan adolescente de 14 años sin vida, víctima de autolesión, en Gómez Palacio

REDACCIÓN WEB
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Durante la tarde del miércoles 10 de junio, un reporte al número de emergencias 911 movilizó a corporaciones de seguridad y atención médica, luego de que se informara que un adolescente de 14 años había sido localizado sin vida.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:00 horas en un fraccionamiento de la ciudad de Gómez Palacio, cuando la madre de la víctima ingresó al domicilio y lo encontró inconsciente.

Tras pedir ayuda al 911, personal médico arribó al domicilio y realizó una evaluación médica, sin embargo, ya nada pudieron hacer por él y confirmaron el fallecimiento.

Del hecho tomó conocimiento elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Agente Investigador.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para la necropsia de ley.


LÍNEA DE AYUDA


El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.


Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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