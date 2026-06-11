Localizan adolescente de 14 años sin vida, víctima de autolesión, en Gómez Palacio

Durante la tarde del miércoles 10 de junio, un reporte al número de emergencias 911 movilizó a corporaciones de seguridad y atención médica, luego de que se informara que un adolescente de 14 años había sido localizado sin vida.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:00 horas en un fraccionamiento de la ciudad de Gómez Palacio, cuando la madre de la víctima ingresó al domicilio y lo encontró inconsciente.

Tras pedir ayuda al 911, personal médico arribó al domicilio y realizó una evaluación médica, sin embargo, ya nada pudieron hacer por él y confirmaron el fallecimiento.

Del hecho tomó conocimiento elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Agente Investigador.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para la necropsia de ley.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.